В казармах и полигонах Бундесвера в Германии тренируются наши военные. В то же время, в течение всего этого времени там фиксируют дроны.

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Это "указывает на Россию"

Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1.

На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников,

– заявил член оборонного комитета Маркус Фабер.

Фабер подчеркнул, что это "четко указывает на Россию". В то же время, Бундесвер подозревает Москву, но доказать ее причастность к этим налетам БпЛА не может. Ни один из дронов не сбили.

Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Хильмер объяснил, что сначала нужно согласовать с МВД, кто и что может делать в сфере защиты от беспилотников. По его словам, следует исследовать, какие средства существуют от беспилотников и купить их.

Он подчеркнул, что "есть огромное отставание", когда дело касается БпЛА.

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