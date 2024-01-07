В казармах и полигонах Бундесвера в Германии тренируются наши военные. В то же время, в течение всего этого времени там фиксируют дроны.
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Это "указывает на Россию"
Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1.
На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников,
– заявил член оборонного комитета Маркус Фабер.
Фабер подчеркнул, что это "четко указывает на Россию". В то же время, Бундесвер подозревает Москву, но доказать ее причастность к этим налетам БпЛА не может. Ни один из дронов не сбили.
Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Хильмер объяснил, что сначала нужно согласовать с МВД, кто и что может делать в сфере защиты от беспилотников. По его словам, следует исследовать, какие средства существуют от беспилотников и купить их.
Он подчеркнул, что "есть огромное отставание", когда дело касается БпЛА.
Германия заблокировала российские активы на 4 миллиарда евро
- В ответ на военные действия России в Украине Германия заморозила российские активы на сумму более 4 миллиардов евро. Эти активы включают в себя замороженные средства, экономические ресурсы определенных лиц, а также заблокированные финансы российского центробанка.
- Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер упомянул о решении стран G7 заставить Россию "заплатить за восстановление Украины в долгосрочной перспективе", для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников.
- Напомним, недавно заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква выразил надежду, что страны G7 совместно решат вопрос конфискации замороженных активов России. Он отметил важность координированного подхода со стороны этих стран и упомянул, что некоторые европейские государства, в том числе Бельгия, уже работают над инициацией конфискации этих активов.