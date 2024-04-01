Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала імовірну причину, чому ворог усе частіше запускає розвідувальні БпЛА. Вона зауважила, що окупанти щодня використовують по кілька сотень подібних безпілотників.

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Розвідувальні БпЛА запускають не просто так

Ми бачимо, що їм складніше проводити розвідку, і внаслідок цього підвищилася концентрація безпілотних розвідників. Зокрема, в нашій операційній зоні на півдні, від Запоріжжя до Одещини, ми спостерігаємо щодобово близько 200 безпілотників якраз розвідувального типу,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що працюють розвідувальні БпЛА з акваторії Чорного моря та уздовж лінії бойового зіткнення. Крім того, російські військові намагаються максимально збиратися відомості про віддалені від лінії бойового зіткнення регіони, глибше у тил. Правда, тут ворогові дуже заважає наша система радіоелектронної боротьби, а також вогнева робота, наголошує Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що на активність авіації ворога на Херсонському напрямку вплинув літакопад. Там російські загарбники вже дуже обережно використовують свою тактичну авіацію.

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