Українські воїни "вполювали" "рідкісну пташку". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Незвичайна ціль

За словами військового, Повітряні сили гарно відпрацювали по важливій цілі, яка трапляється не часто.

Захисники змогли уразити один із найдорожчих безпілотників окупантів, вартість якого складає близько 7 мільйонів доларів.

Йдеться про ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост". Цей дрон збила Одеська зенітно-ракетна бригада в акваторії Чорного моря.

"Фортпост" може нести різне бойове навантаження та протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення. Він нагадує аналог "Байрактара". Є досить великим і здатним проводити як розвідку, так і вражати наземні цілі. Зокрема, він може підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів.

Довідка: "Форпост" може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 кілометрів, а в оновленій версії і до 350 кілометрів. Спочатку росіяни виготовляли лише розвідувальні моделі "Форпост-Р", а потім запустили виробництво розвідувально-ударної версії "Форпост-РУ", останню вперше показали в 2021 році. Окупанти озброїли дрон двома невеликими ракетами, які спроможні знищувати поодинокі наземні цілі, такі як бойова техніка та комплекси ППО.

Слід зауважити, що Силам оборони й раніше вдавалося знищувати "Фортпости". Так, восени 2023 року такий дрон був "відмінусований" в районі Зміїного силами протиповітряної оборони півдня. Ще кілька "Фортпостів" воїни збили у 2022 року.

Удар по кількох кораблях у Чорному морі: