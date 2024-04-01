Українські воїни "вполювали" "рідкісну пташку". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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Незвичайна ціль
За словами військового, Повітряні сили гарно відпрацювали по важливій цілі, яка трапляється не часто.
Захисники змогли уразити один із найдорожчих безпілотників окупантів, вартість якого складає близько 7 мільйонів доларів.
Йдеться про ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост". Цей дрон збила Одеська зенітно-ракетна бригада в акваторії Чорного моря.
"Фортпост" може нести різне бойове навантаження та протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення. Він нагадує аналог "Байрактара". Є досить великим і здатним проводити як розвідку, так і вражати наземні цілі. Зокрема, він може підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів.
Слід зауважити, що Силам оборони й раніше вдавалося знищувати "Фортпости". Так, восени 2023 року такий дрон був "відмінусований" в районі Зміїного силами протиповітряної оборони півдня. Ще кілька "Фортпостів" воїни збили у 2022 року.
Удар по кількох кораблях у Чорному морі:
- 24 березня ЗСУ успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Пізніше з'ясувалося, що під роздачу потрапив також ВДК "Костянтин Ольшанський". Його було підбито ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.
- Атаки зазнав і розвідувальний корабель "Іван Хурс". У нього – пошкодження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля.