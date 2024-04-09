Вибухи пролунали в Запоріжжі незадовго після оголошення повітряної тривоги. Людей закликали перебувати в укриттях.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
О 08:30 у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння зі Сходу.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав жителів регіону перейти в укриття. Вже о 08:42 у Запоріжжі почули звук вибуху.
О 09:05 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.
Зазначимо, що зад день перед цим, 8 квітня, ворог завдав удару по цивільних об'єктах в Запоріжжі. На жаль, внаслідок цього обстрілу є жертви.
Що відомо про терористичний удар по Запоріжжю 8 квітня
- Зранку 8 квітня росіяни завдали удару по Запоріжжю балістичними ракетами.
- Основний удар росіяни завдали промисловому об'єкту.
- Крім цього, ворог також пошкодив 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад. Загалом пошкоджень зазнали 14 будівель.
- Станом на 9 квітня відомо, що 4 людини загинули. Ще 8 зазнали порань.