Місцеві ЗМІ показали наслідки удару по Полтавщині ввечері 8 квітня. Найбільших руйнувань зазнав двоповерховий сімейний гуртожиток.

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Наслідки удару по Полтавщині

Внаслідок вечірнього удару по Полтавській ОТГ загорівся двоповерховий сімейний гуртожиток. Окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Наслідки удару по Полтавщині: фото Суспільне

Журналісти Суспільне також поспілкувалися з однією з постраждалих, Вірою Бузіною. Її Будинок зазнав пошкоджень внаслідок атаки. Жінка розповіла, що вона проживає із сином, дивом їм вдалося відскочити й не травмуватися. Однак у квартирі повилітали всі вікна та двері.

Також син її сусідки зазнав поранень – він почав стікати кров'ю після удару. На щастя, йому змогли вчасно надати допомогу – матір постраждалого медична сестра й одразу наклала йому джгут.

Після удару у місцевому закладі облаштували штаб для постраждалих, де людям надають різну допомогу. Переночувати постраждалим пропонували в одній із місцевих шкіл.

Що відомо про удар по Полтавщині

Тривогу в Полтавські області оголосили о 20:52. Приблизно о 21:05 там почули вибухи.

О 21:28 глава ОВА повідомив, що окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади

Станом на 23:00 було відомо про 1 загиблу людину – вона проживала у сімейному гуртожитку.

Загалом внаслідок удару 10 постраждалих та 1 жертва.

Двох дітей госпіталізували, вони не у тяжкому стані.

Ще одного жителя сусіднього будинку вдалося врятувати



