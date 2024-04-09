Відомо, що вибухи у Полтавській області лунали о 01:39. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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БпЛА атакували Полтавську область
У межах Полтавської громади по двом безпілотникам відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих,
– повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Пронін повідомив, що в результаті цього удару одна людина загинула, а ще 10 осіб постраждало. Усім постраждалим була надана уся необхідна медична допомога.
Російські війська випустили по Україні 20 "Шахедів"
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що вночі 9 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 20 дронами-камікадзе типу "Шахед".
- Силами ППО вдалося знищити всі 20 безпілотників. Крім "Шахедів", ворог також випустив чотири керовані зенітні ракети С-300 з окупованої Донеччини. Про їхнє збиття і наслідки ударів наразі немає інформації.
- Відомо, що вибухи лунали у низці областей, зокрема у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській.