Известно, что взрывы в Полтавской области раздавались в 01:39. К счастью, обошлось без пострадавших.

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БпЛА атаковали Полтавскую область

В пределах Полтавской общины по двум беспилотникам отработали наши мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших,

– сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Напомним, что вчера, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Пронин сообщил, что в результате этого удара один человек погиб, а еще 10 человек пострадали. Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.

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