Известно, что взрывы в Полтавской области раздавались в 01:39. К счастью, обошлось без пострадавших.
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БпЛА атаковали Полтавскую область
В пределах Полтавской общины по двум беспилотникам отработали наши мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших,
– сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Напомним, что вчера, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Пронин сообщил, что в результате этого удара один человек погиб, а еще 10 человек пострадали. Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Российские войска выпустили по Украине 20 "Шахедов"
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что ночью 9 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе типа "Шахед".
- Силами ПВО удалось уничтожить все 20 беспилотников. Кроме "Шахедов", враг также выпустил четыре управляемые зенитные ракеты С-300 с оккупированной Донетчины. Об их сбивании и последствиях ударов пока нет информации.
- Известно, что взрывы раздавались в ряде областей, в частности в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской.