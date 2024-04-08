Об этом заявил член Палаты представителей США от Демократической партии Том Своззи в интервью. Он подчеркнул, что наше государство может бить по России.

Читайте также Ранен начальник штаба, работников ОМОН и ФСБ: новые детали атаки на аэродром в Морозовске

Враг должен платить за свое поведение

Своззи спросили, может ли наше государство бить по России. В ответ конгрессмен отметил, что "нужно заставить Россию заплатить цену за свое поведение".

Знаете, я не хочу ставить под сомнение политику правительства Соединенных Штатов или украинского правительства, но лично считаю, что мы должны заставить Россию заплатить цену за свое поведение. Они должны нести ответственность, потому что единственное, что понимает Владимир Путин, – это сила, и ему нужно хорошенько утереть нос,

– подчеркнул конгрессмен США.

Наши военные атаковали российские аэродромы

В ночь на 5 апреля российским захватчикам было несладко. Украина ударила сразу по трем аэродромам врага – в Энгельсе, Ейске и Курске.

По информации источников 24 Канала, по результатам атаки дронами, вероятно, серьезных повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые были на военном аэродроме "Энгельс-2".

Также оккупанты потеряли несколько самолетов Су. Собственно, в Ейске сгорели два Су-25. Что касается последствий атаки в Курске, то сначала информации оттуда не поступало.

Но это еще не все. Во время операции, которую провели 5 апреля, российские захватчики понесли потери в живой силе. Так, во время атаки на "Энгельс-2" погибли 7 оккупантов. Не исключают, что среди них могут быть и те, кто руководил стратегическими бомбардировщиками. А вот в Ейске погибли 4 оккупантов.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то не лишним будет вспомнить актуальную статистику. Как отметили в Генштабе утром 8 апреля, за минувшие сутки ликвидировали 890 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения – 448 400 бойцов так называемой "второй армии мира".

На металлолом превратили 7087 танков, 13 575 боевых бронированных машин, 11 356 артиллерийских систем, 1039 РСЗО, 751 средство ПВО. Также оккупанты не досчитаются 347 самолетов, 325 вертолетов, 8996 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2065 крылатых ракет, 26 судов, 1 подводной лодки, 15 110 автомобилей и автоцистерн, а также 1867 единиц спецтехники.