За время полномасштабной войны Россия потеряла 448 тысяч оккупантов. Также говорится о тысячах единиц бронетехники.

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Актуальная статистика потерь врага

За два года полномасштабной войны Россия потеряла:

  • личного состава – 448400 (+890) человек;
  • танков – 7087 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин – 13575 (+24) ед;
  • артиллерийских систем – 11356 (+40) ед;
  • РСЗО – 1039 (+3) ед;
  • средства ПВО – 751 (+2) ед 751 (+2) ед;
  • самолетов – 347 (+0) ед;
  • вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40);
  • крылатые ракеты – 2065 (+1);
  • корабли / катера – 26 (+0) ед;
  • подводные лодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15110 (+39) ед;
  • специальная техника – 1867 (+3).

Потери врага
Статистика потерь врага на 8 апреля / Инфографика Генштаба

ISW прогнозирует увеличение потерь у оккупантов

  • В ISW заявили, что Россия недавно усилила темпы своих наступательных операций в Украине. По мнению аналитиков, это, вероятно, приведет к увеличению потерь живой силы и техники у оккупантов. Однако в Институте изучения войны считают, что минобороны страны-агрессора способно компенсировать потери личного состава и материальных средств.
  • Поэтому в ISW предполагают, что Москва могла успешно использовать свои текущие усилия по скрытой мобилизации. Таким образом Россия могла компенсировать потери личного состава. Аналитики считают, что новая тенденция с большим использованием техники во время тактических штурмов свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, теперь не настолько обеспокоены потерями живой силы и материальных средств, как это было раньше.
  • В отчете отмечается, что российское командование уверено в своей способности компенсировать потери атак и готовится к возможному наступлению летом 2024 года.