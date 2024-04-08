За время полномасштабной войны Россия потеряла 448 тысяч оккупантов. Также говорится о тысячах единиц бронетехники.
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Актуальная статистика потерь врага
За два года полномасштабной войны Россия потеряла:
- личного состава – 448400 (+890) человек;
- танков – 7087 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 13575 (+24) ед;
- артиллерийских систем – 11356 (+40) ед;
- РСЗО – 1039 (+3) ед;
- средства ПВО – 751 (+2) ед 751 (+2) ед;
- самолетов – 347 (+0) ед;
- вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40);
- крылатые ракеты – 2065 (+1);
- корабли / катера – 26 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 15110 (+39) ед;
- специальная техника – 1867 (+3).
Статистика потерь врага на 8 апреля / Инфографика Генштаба
ISW прогнозирует увеличение потерь у оккупантов
- В ISW заявили, что Россия недавно усилила темпы своих наступательных операций в Украине. По мнению аналитиков, это, вероятно, приведет к увеличению потерь живой силы и техники у оккупантов. Однако в Институте изучения войны считают, что минобороны страны-агрессора способно компенсировать потери личного состава и материальных средств.
- Поэтому в ISW предполагают, что Москва могла успешно использовать свои текущие усилия по скрытой мобилизации. Таким образом Россия могла компенсировать потери личного состава. Аналитики считают, что новая тенденция с большим использованием техники во время тактических штурмов свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, теперь не настолько обеспокоены потерями живой силы и материальных средств, как это было раньше.
- В отчете отмечается, что российское командование уверено в своей способности компенсировать потери атак и готовится к возможному наступлению летом 2024 года.