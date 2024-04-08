За час повномасштабної війни Росія втратила 448 тисяч окупантів. Також мовиться про тисячі одиниць бронетехніки.
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Актуальна статистика втрат ворога
За два роки повномасштабної війни Росія втратила:
- особового складу – 448400 (+890) осіб;
- танків – 7087 (+13) од;
- бойових броньованих машин – 13575 (+24) од;
- артилерійських систем – 11356 (+40) од;
- РСЗВ – 1039 (+3) од;
- засоби ППО – 751 (+2) од;
- літаків – 347 (+0) од;
- гелікоптерів – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40);
- крилаті ракети – 2065 (+1);
- кораблі /катери – 26 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од;
- спеціальна техніка – 1867 (+3).
Статистика втрат ворога на 8 квітня / Інфографіка Генштабу
ISW прогнозує збільшення втрат в окупантів
- В ISW заявили, що Росія нещодавно посилила темпи своїх наступальних операцій в Україні. На думку аналітиків, це, ймовірно, призведе до збільшення втрат живої сили та техніки в окупантів. Однак в Інституті вивчення війни вважають, що міноборони країни-агресорки здатне компенсувати втрати особового складу та матеріальних засобів.
- Тому в ISW припускають, що Москва могла успішно використати свої поточні зусилля з прихованої мобілізації. У такий спосіб Росія могла компенсувати втрати особового складу. Аналітики вважають, що нова тенденція з більшим використанням техніки під час тактичних штурмів свідчить про те, що окупанти, ймовірно, тепер не настільки стурбовані втратами живої сили та матеріальних засобів, як це було раніше.
- У звіті зауважується, що російське командування впевнене у своїй здатності компенсувати втрати атак та готується до можливого наступу влітку 2024 року.