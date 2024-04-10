24 Канал закликає жителів Запоріжжя перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Запоріжжі чули вибухи

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 01 годині 23 хвилині. Водночас Повітряні сили у своєму телеграм-каналі не називали причину, чому на Запоріжжі оголошували тривогу, однак, імовірно, причина була у використанні ворогом швидкісних цілей або ж керованих авіаційних бомб.

Уже о 01 годині 31 хвилині кореспонденти Суспільного повідомили, що в Запоріжжі було чутно гучні звуки.

У деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху,

– повідомляють журналісти.

Відбій повітряної тривоги по всій Запорізькій області стався о 01 годині 36 хвилині. Наразі місцева влада не повідомляла про причини і наслідки вибухів у Запоріжжі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Ворог атакував Запоріжжя 9 квітня