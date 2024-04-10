24 Канал призывает жителей Запорожья находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Запорожье слышали взрывы

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 01 час 23 минуты. В то же время Воздушные силы в своем телеграм-канале не называли причину, почему в Запорожье объявляли тревогу, однако, вероятно, причина была в использовании врагом скоростных целей или управляемых авиационных бомб.

Уже в 01 час 31 минуту корреспонденты Суспильного сообщили, что в Запорожье были слышны громкие звуки.

В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва,

– сообщают журналисты.

Отбой воздушной тревоги по всей Запорожской области произошел в 01 час 36 минуте. Сейчас местные власти не сообщали о причинах и последствиях взрывов в Запорожье.

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