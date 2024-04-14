Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Одессы. Сейчас же мониторинговые каналы сообщают о взрывах, передает 24 Канал.

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В Одесской области раздались взрывы

Около 15.45 сообщили о ракетной опасности для Одесской области, в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предостерегали от активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

В частности, сообщалось о ракете, которая двигалась по направлению к Одессе. Согласно данным мониторинговых каналов, оккупанты, вероятно, атаковали крылатой ракетой Х-59. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также обратился к местным.

Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Заметим, что, по предварительной информации, в Одессу летели по меньшей мере две ракеты и один дрон. Уже через несколько минут сообщили об успешной работе противовоздушной обороны. Детали по поводу ущерба будут обнародованы впоследствии.

Уже в 16:16 глава Одесской ОВА сообщил об отбое воздушной тревоги.

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