Российские захватчики пускали по городу управляемые авиационные бомбы. 24 Канал призывает жителей Харькова находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове было громко днем

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 14 часов 59 минут. Воздушные силы предупреждали о значительной активности вражеских Су-35/Су-34 на востоке.

Угроза применения авиационного ракетного вооружения,

– написали военные.

Уже в 15 часов 27 минут Воздушные силы отметили, что россияне пускают КАБы в Харьковской области.

Через полчаса в Харькове слышали мощные взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного телевидения.

"В Харькове слышен взрыв", – написали журналисты.

В конце концов стало известно, что поселок Слатино, что в 29 километрах от Харькова, оккупанты ударили двумя КАБами. Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко отметил, что есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Профильные службы работают на месте,

– подчеркнул он.

Отбой воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал в 16 часов 01 минуту.

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