Російські загарбники пускали по місту керовані авіаційні бомби. 24 Канал закликає жителів Харкова перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові було гучно вдень

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 14 годині 59 хвилин. Повітряні сили попереджали про значну активність ворожих Су-35/Су-34 на сході.

Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння,

– написали військові.

Уже о 15 годині 27 хвилин Повітряні сили зазначили, що росіяни пускають КАБи у Харківській області.

Через пів години у Харкові чули потужні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Харкові чутно вибух", – написали журналісти.

Зрештою стало відомо, що селище Слатине, що за 29 кілометрів від Харкова, окупанти вдарили двома КАБами. Очільник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зазначив, що є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури.

Інформації щодо постраждалих на цей час не надходило. Профільні служби працюють на місці,

– наголосив він.

Відбій повітряної тривоги у Харківській області пролунав о 16 годині 01 хвилині.

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