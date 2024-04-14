Так, внаслідок російського удару одна людина загинула. Ще двоє зазнали поранень.

До слова Удар по будинку на Донеччині: під завалами можуть бути люди, чому їх не шукають

Росіяни вдарили по багатоповерхівці

Вдень 14 квітня росіяни скинули на селище авіабомбу. Агресор влучив у 5-поверхівку.

З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки,

– повідомив голова Донецької ОВА.

Вадим Філашкін розповів, що ще двох поранених доправили до лікарні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Вкотре закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!

– підкреслив посадовець.

Наслідки російського удару по Очеретиному / Фото з телеграму Філашкіна

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Постраждалим – найшвидшого одужання.

Деталі від прокуратури

В Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом атаки армії Росії на Очеретине. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 14 квітня війська держави-агресора вкотре вдарили з авіації по Очеретиному Покровського району.

Зазнали руйнувань 5-поверхові будинки, в одному з яких виникла пожежа. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 67-річна жінка. До лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено двох чоловіків,

– розповіли в прокуратурі.

Додали, що в будинках вибиті шибки, вікна, двері, пошкоджені балкони.

Днем раніше агресор також скинув КАБи