Так, внаслідок російського удару одна людина загинула. Ще двоє зазнали поранень.
До слова Удар по будинку на Донеччині: під завалами можуть бути люди, чому їх не шукають
Росіяни вдарили по багатоповерхівці
Вдень 14 квітня росіяни скинули на селище авіабомбу. Агресор влучив у 5-поверхівку.
З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки,
– повідомив голова Донецької ОВА.
Вадим Філашкін розповів, що ще двох поранених доправили до лікарні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Вкотре закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!
– підкреслив посадовець.
Наслідки російського удару по Очеретиному / Фото з телеграму Філашкіна
Деталі від прокуратури
В Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом атаки армії Росії на Очеретине. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 14 квітня війська держави-агресора вкотре вдарили з авіації по Очеретиному Покровського району.
Зазнали руйнувань 5-поверхові будинки, в одному з яких виникла пожежа. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 67-річна жінка. До лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено двох чоловіків,
– розповіли в прокуратурі.
Додали, що в будинках вибиті шибки, вікна, двері, пошкоджені балкони.
Днем раніше агресор також скинув КАБи
- Зауважимо, що окупанти скинули КАБи на Очеретине й 13 квітня. Російські загарбники також влучили в п'ятиповерхівку.
- Рятувальникам вдалося деблокувати жінку.
- Очільник селищної військово-цивільної адміністрації розповів, що в підвалі можуть перебувати ще 6 людей.
- "Там не можна провести пошукові роботи, бо будинок завалився. У тому місці, де був підвал, у ньому переховувались, за словами місцевих, 6 людей", – сказав Микола Коваленко.
- Уточнив, що серед них двоє чоловіків 1983 року народження. Один з них був в підвалі разом з мамою та бабусею.
- Внаслідок цього російського удару зруйновані два під'їзди з чотирьох. За словами Коваленка, пошукові роботи розпочинали. Однак, провести їх не можуть через безпекову ситуацію.