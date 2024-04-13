Так, рятувальникам вдалося деблокувати жінку. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Про наслідки російської атаки також розповів очільник селищної військово-цивільної адміністрації, передає 24 Канал.

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У підвалі можуть перебувати 6 людей

Внаслідок обстрілу в Очеретиному зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку. На подвір'ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку,

– повідомили в прокуратурі.

Додали, що остаточна кількість постраждалих встановлюється. Очільник ВЦА Микола Коваленко розповів "Суспільному", що в підвалі можуть перебувати ще 6 людей.

Там не можна провести пошукові роботи, бо будинок завалився. У тому місці, де був підвал, у ньому переховувались, за словами місцевих, 6 людей,

– розповів голова селищної ВЦА.

Уточнив, що серед них двоє чоловіків 1983 року народження. Один з них був в підвалі разом з мамою та бабусею. Ще одна жінка вибралася з підвалу.

Вона була скраю. У жінки 1980 року народження забої. Відмовилася їхати у лікарню,

– сказав посадовець.

За даними прокуратури, у жінки лікарі діагностували забій передпліччя.

Пошукові роботи розпочинали

Внаслідок російського удару зруйновані два під'їзди з чотирьох. За словами Коваленка, пошукові роботи розпочинали.

Ми з ДСНС були на місці та намагались туди на скільки можна зайти, але там повністю зруйнований підвал, всі поверхи провалились у підвал. Навколо місця влучання теж є руйнування,

— зазначив голова Очеретинської ВЦА.

Додав, що в Очеретиному залишаються близько 260 людей.