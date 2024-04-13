Так, спасателям удалось деблокировать женщину. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. О последствиях российской атаки также рассказал глава поселковой военно-гражданской администрации, передает 24 Канал.

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В подвале могут находиться 6 человек

В результате обстрела в Очеретино разрушен подъезд многоквартирного дома.

Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. Во дворе частного дома травмирована 90-летняя женщина,

– сообщили в прокуратуре.

Добавили, что окончательное количество пострадавших устанавливается. Глава ВГА Николай Коваленко рассказал "Суспильному", что в подвале могут находиться еще 6 человек.

Там нельзя провести поисковые работы, потому что дом рухнул. В том месте, где был подвал, в нем скрывались, по словам местных, 6 человек,

– рассказал председатель поселковой ВГА.

Уточнил, что среди них двое мужчин 1983 года рождения. Один из них был в подвале вместе с мамой и бабушкой. Еще одна женщина выбралась из подвала.

Она была скраю. У женщины 1980 года рождения ушибы. Отказалась ехать в больницу,

– сказал чиновник.

По данным прокуратуры, у женщины врачи диагностировали ушиб предплечья.

Поисковые работы начинали

В результате российского удара разрушены два подъезда из четырех. По словам Коваленко, поисковые работы начинали.

Мы с ГСЧС были на месте и пытались туда на сколько можно зайти, но там полностью разрушен подвал, все этажи провалились в подвал. Вокруг места попадания тоже есть разрушения,

– отметил председатель Очеретинской ВГА.

Добавил, что в Очеретино остаются около 260 человек.