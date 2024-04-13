Так, спасателям удалось деблокировать женщину. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. О последствиях российской атаки также рассказал глава поселковой военно-гражданской администрации, передает 24 Канал.
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В подвале могут находиться 6 человек
В результате обстрела в Очеретино разрушен подъезд многоквартирного дома.
Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. Во дворе частного дома травмирована 90-летняя женщина,
– сообщили в прокуратуре.
Добавили, что окончательное количество пострадавших устанавливается. Глава ВГА Николай Коваленко рассказал "Суспильному", что в подвале могут находиться еще 6 человек.
Там нельзя провести поисковые работы, потому что дом рухнул. В том месте, где был подвал, в нем скрывались, по словам местных, 6 человек,
– рассказал председатель поселковой ВГА.
Уточнил, что среди них двое мужчин 1983 года рождения. Один из них был в подвале вместе с мамой и бабушкой. Еще одна женщина выбралась из подвала.
Она была скраю. У женщины 1980 года рождения ушибы. Отказалась ехать в больницу,
– сказал чиновник.
По данным прокуратуры, у женщины врачи диагностировали ушиб предплечья.
Поисковые работы начинали
В результате российского удара разрушены два подъезда из четырех. По словам Коваленко, поисковые работы начинали.
Мы с ГСЧС были на месте и пытались туда на сколько можно зайти, но там полностью разрушен подвал, все этажи провалились в подвал. Вокруг места попадания тоже есть разрушения,
– отметил председатель Очеретинской ВГА.
Добавил, что в Очеретино остаются около 260 человек.