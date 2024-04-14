Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Одеси. Наразі ж моніторингові канали повідомляють про вибухи, передає 24 Канал.

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На Одещині пролунали вибухи

Близько 15:45 повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області, у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ застерігали від активності ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Зокрема, повідомлялося про ракету, яка рухалася у напрямку Одеси. Згідно з даними моніторингових каналів, окупанти, ймовірно атакували крилатою ракетою Х-59. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також звернувся до місцевих.

Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за попередньою інформацією, на Одесу летіло щонайменше дві ракети та один дрон. Вже через кілька хвилин повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони. Деталі щодо збиття буде оприлюднено згодом.

Вже о 16:16 очільник Одеської ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги.

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