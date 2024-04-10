Пізно ввечері російські загарбники знову взялися атакувати Одеську область. Відомо, що до регіону долетіли дрони-камікадзе "Шахед". По них уже відпрацьовували сили ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін.

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Одещина під атакою "Шахедів"

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 23:13. Вона була пов'язана з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед". А вже через близько 20 хвилин стало відомо, що в регіоні пролунали вибухи.

Місцеві ЗМІ написали о 23:29, що в області чують роботу ППО. Також аналогічне повідомлення надходило о 23:35. Через 5 хвилин теж написали, що наші військові б'ють по "Шахедах", Тому мешканців просять не лякатися та не покидати безпечних місць.

Станом на 23:46 повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській областях.

О 23:55 місцеві ЗМІ написали, що у деяких мешканців Одеси блимнуло світло. Ймовірно, це пов'язано з атакою регіону дронами-камікадзе.

Окупанти вдарили балістикою ввечері