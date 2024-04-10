Пізно ввечері російські загарбники знову взялися атакувати Одеську область. Відомо, що до регіону долетіли дрони-камікадзе "Шахед". По них уже відпрацьовували сили ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін.
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Одещина під атакою "Шахедів"
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 23:13. Вона була пов'язана з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед". А вже через близько 20 хвилин стало відомо, що в регіоні пролунали вибухи.
Місцеві ЗМІ написали о 23:29, що в області чують роботу ППО. Також аналогічне повідомлення надходило о 23:35. Через 5 хвилин теж написали, що наші військові б'ють по "Шахедах", Тому мешканців просять не лякатися та не покидати безпечних місць.
Станом на 23:46 повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській областях.
О 23:55 місцеві ЗМІ написали, що у деяких мешканців Одеси блимнуло світло. Ймовірно, це пов'язано з атакою регіону дронами-камікадзе.
Окупанти вдарили балістикою ввечері
- У проміжку між 18:00 та 18:30 російські військові вкотре атакували Одеську область. Регіон був під ударом балістичних ракет. Попередньо, мовиться про "Іскандер-М".
- Відомо, що в Одеському районі пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура, а також вантажівки, розташовані поруч. На місце відправили всі відповідні служби.
- Станом на 21:40, як зазначив Олег Кіпер, кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки зросла до 14 людей. Серед них – четверо у важкому стані. За їхні життя борються медики. Ще п'ятеро – у стані середньої тяжкості та ще п'ятеро з легкими пораненнями.
- За наявною інформацією, серед постраждалих – 4-річна дівчинка. У крихітки осколкове поранення спини та контузія. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.
- На жаль, ворог забрав життя чотирьох людей. Серед жертв ракетного удару – 10-річна дівчинка.