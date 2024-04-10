У Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного озброєння для південних областей. Вже згодом в Одесі пролунало кілька потужних вибухів.
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В Одесі пролунали потужні вибухи
Орієнтовно о 18:17 моніторингові канали повідомили про ракету, яка рухалася у напрямку Одеси. Майже відразу у місті пролунав потужний вибух. Однак, на жаль, майже одразу у місцевих пабліках повідомили про повторний вибух.
Згідно з оприлюдненими даними моніторингових каналів, російські загарбники могли вдарити по місту балістикою. Зазначається також, що до відбою є загроза повторних пусків.
Повідомляється також, що ймовірно, пуски ракет були з району села Войкове, Первомайського району, що на території тимчасово окупованого Криму.
Станом на 18:34 повітряна тривога оголошена для Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Одеської та Донецької областей.
Що кажуть в Одеській ОВА
Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов о 18:50 в етері телемарафону розповів, що з ранку ворог вже застосував по місту та області 9 балістичних ракет "Іскандер-М".
З того моменту наразі відомо про 2 постраждалих, один з них - у тяжкому стані. Однак лікарі надають йому усю необхідну медичну допомогу.
5 хвилин тому ми отримали ще одну трагічну звістку про те, що ще двоє цивільних осіб постраждало, лікарі зараз борються за їхні життя,
– розповів він.
Росія активно атакує Одесу та область: коротко
- Вночі 10 квітня ворог атакував Південь України черговими хвилями ударних дронів. Під прицілом в агресора знову була енергетична інфраструктура. Відомо, що на Миколаївщині ППО збила 12 "Шахедів", на Одещині – 2.
- Голова ОВА наголосив, що вночі та на світанку ворог тероризував Одещину дронами та ракетами. Олег Кіпер повідомив, що пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.
- Начальниця Координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що російські війська продовжують регулярно обстрілювати Одесу та область, зокрема з використанням різних видів озброєння.