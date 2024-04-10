Моніторингові канали повідомляли про крилату ракету у бік Дніпра. Однак в Запорізькій області її, на щастя, вдалося збити нашим оборонцям неба, передає 24 Канал.

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Над Запоріжжям збили ворожу ракету

О 14:11 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару для східних областей. Згодом о 15:25 моніторингові канали оприлюднили інформацію про ракету у напрямку Дніпра.

Однак вже через кілька хвилин ракета припинила своє існування. Про це повідомили орієнтовно о 15:28. Як з'ясувалося, крилату ракету вдалося збити над Запорізькою областю.

Відповідну інформацію опублікували у Повітряному командуванні "Схід".

В Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено крилату ракету противника,

– йдеться у повідомленні.

Спершу зазначалося, що за попередніми даними наших оборонців, ворог, ймовірно, намагався завдати удару балістичною ракетою "Іскандер-М".

Однак вже згодом стало відомо, що сили ППО насправді збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Що відомо про ракету Х-59 – ракета повітряного базування, призначення для ураження цілей на суходолі або на воді, клас – "повітря – поверхня". Це також і дозвукова ракета середнього радіуса дії, нині дальність ураження складає до 280 кілометрів. Ракета має різні модифікації: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 тощо.

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