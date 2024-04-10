Мониторинговые каналы сообщали о крылатой ракете в сторону Днепра. Однако в Запорожской области ее, к счастью, удалось сбить нашим защитникам неба, передает 24 Канал.
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Над Запорожьем сбили вражескую ракету
В 14:11 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара для восточных областей. Впоследствии в 15:25 мониторинговые каналы обнародовали информацию о ракете в направлении Днепра.
Однако уже через несколько минут ракета прекратила свое существование. Об этом сообщили ориентировочно в 15:28. Как выяснилось, крылатую ракету удалось сбить над Запорожской областью.
Соответствующую информацию опубликовали в Воздушном командовании "Восток".
В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено крылатую ракету противника,
– говорится в сообщении.
Сначала отмечалось, что по предварительным данным наших защитников, враг, вероятно, пытался нанести удар баллистической ракетой "Искандер-М".
Однако уже впоследствии стало известно, что силы ПВО на самом деле сбили управляемую авиационную ракету Х-59.
Что известно о ракете
Х-59 – ракета воздушного базирования, назначения для поражения целей на суше или на воде, класс – "воздух – поверхность". Это также и дозвуковая ракета среднего радиуса действия, сейчас дальность поражения составляет до 280 километров.
Ракета имеет различные модификации: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 и тому подобное.
Ночью враг также атаковал "Искандерами" и Х-59: что известно
- В ночь на 10 апреля российские захватчики цинично атаковали южные регионы нашего государства, применив 17 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.
- В частности, Вооруженные Силы Украины сбили две крылатые ракеты "Искандер-К", а также одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую враг выпустил с временно оккупированного Крыма. Известно, что враг целился прежде всего на энергетические объекты Юга.
- Также около 20:00 было уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.
- Как сообщили ранее, отражали удары российских захватчиков зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Комментируя эту атаку, начальница Координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что российские войска продолжают регулярно обстреливать Одессу и область, в частности с использованием различных видов вооружения.