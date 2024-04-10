Российские войска продолжают регулярно обстреливать Одессу и область. Об этом заявила в эфире телемарафона начальница Координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.
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Гуменюк рассказала об атаке на Одесскую область 10 апреля
Враг действительно атакует Одесскую область, в частности с использованием различных видов вооружения. Ночью это были дроны, потом враг применил, ближе к рассвету, в том числе и баллистическое вооружение, ударив по транспортно-логистическому объекту. Нанес удар тогда, когда там находились работники транспортного предприятия,
– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".
Она также добавила, что в результате обстрела ранения получили двое работников. Их доставили в больницу. По ее словам, их состояние стабильное, им оказали медицинскую помощь,
"Позже враг снова атаковал Одесскую область, уже с использованием новых партий ракет. Был снова удар по транспортно-логистическому объекту. То есть методично враг пытается уничтожать промышленность и мощности региона, которые продолжают нормальное функционирование в условиях военного положения", – рассказала Гуменюк.
Последствия ночной атаки на Юг
- Ночью 10 апреля враг атаковал Юг Украины очередными волнами ударных дронов. Под прицелом у агрессора снова была энергетическая инфраструктура.
- Известно, что в Николаевской области ПВО сбила 12 "Шахедов", в Одесской области – 2.
- К сожалению, в Николаевской области враг попал по объекту энергетики. В Силах обороны Юга рассказали, что вспыхнул пожар, пожарные ее локализовали.
- Также добавили, что обломки сбитых "Шахедов" вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины Николаевской области. Известно, что огонь уже ликвидировали, пострадавших нет.
- Председатель ОВА также отметил, что ночью и на рассвете враг терроризировал Одесскую область дронами и ракетами. Олег Кипер сообщил, что поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.