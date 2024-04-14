Надвечір росіяни запустили ракету по обласному центру. Через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у місті пролунали вибухи, внаслідок атаки є постраждалі, серед яких – дитина.

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Які масштаби наслідків після ворожого удару

МВС України повідомило, що ввечері росіяни цинічно атакували місто Дніпро та Дніпровський район. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу постраждали 12 людей, серед них – одна дитина.

Пошкоджені домівки людей, легкові автомобілі та навантажувач. У Любимівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль, який їхав дорогою,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Наразі поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працюють на місцях, фіксують порушення законів та звичаїв війни з боку російських військових. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим.

Зокрема, остаточні наслідки атаки станом на зараз встановлюють.

Наслідки удару росіян по Дніпру / Фото МВС України

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