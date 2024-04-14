Надвечір росіяни запустили ракету по місту.

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Атака на Дніпро

О 17:50 Повітряні сили повідомили, що у напрямку Дніпра летить ракета. За кілька хвилин у передмісті чули вибухи.

Моніторингові канали припускають, що ворог міг використати для удару балістику. Також вони зазначили, що по ворожій цілі відпрацювала ППО.

Пізніше голова ДОР Микола Лукашук підтвердив збиття ракети бійцями ПвК "Схід".

Крім того, місцеві пабліки повідомляють, що після вибуху у Дніпрі піднявся стовп диму.

У мережі з'являються кадри з місця інциденту.

Задимлення у Дніпрі після вибуху / Фото соцмережі

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