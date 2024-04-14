Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш. За словами майора, внаслідок удару наших військових по пункту управління у Луганську наслідки для російських загарбників були відчутними, передає 24 Канал.
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У Повітряних силах назвали зброю, якою вразили пункт росіян
Євлаш наголосив, що Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети типу SCALP та Storm Shadow. Саме це далекобійне озброєння зараз ефективно застосовують на фронті.
У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління в Луганській області, внаслідок чого був ліквідований особовий склад та техніка противника,
– пояснив речник.
Попри це, майор додав, що Україні потрібно більше ракет західного зразка, що можуть вражати цілі ворога на більшій відстані. Зокрема, мовиться про таке озброєння, як SCALP, Storm Shadow та Taurus.
"Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати довгу руку для вражання ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", – підкреслив Євлаш.
У Луганську Сили оборони вразили пункт управління окупантів
- У Луганську 13 квітня близько 12 години пролунали вибухи, а мережею ширилися відео, де можна побачити густий стовп чорного диму.
- Спочатку окупанти повідомляли про "ракетну атаку" на район міського автовокзалу, але згодом зазначили, що нібито відбувся "приліт на території машинобудівного заводу".
- Далі у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника у тимчасово окупованому Луганську". Тому інформація щодо удару по машинобудівному заводу залишається непідтвердженою.
- Командувач Повітряних сил України Микола Олещук висловив подяку українським льотчикам за виконану роботу. Він також додав, що таких ударів буде ставати дедалі більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів. Пілоти, що виконували це завдання, за словами генерала, успішно повернулися на базу.