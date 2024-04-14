Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш. По словам майора, в результате удара наших военных по пункту управления в Луганске последствия для российских захватчиков были ощутимыми, передает 24 Канал.
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В Воздушных силах назвали оружие, которым поразили пункт россиян
Евлаш отметил, что Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты типа SCALP и Storm Shadow. Именно это дальнобойное вооружение сейчас эффективно применяют на фронте.
В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области, в результате чего был ликвидирован личный состав и техника противника,
– пояснил спикер.
Несмотря на это, майор добавил, что Украине нужно больше ракет западного образца, что могут поражать цели врага на большем расстоянии. В частности, говорится о таком вооружении, как SCALP, Storm Shadow и Taurus.
"Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь длинную руку для поражения вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны", – подчеркнул Евлаш.
В Луганске Силы обороны поразили пункт управления оккупантов
- В Луганске 13 апреля около 12 часов раздались взрывы, а сетью распространялись видео, где можно увидеть густой столб черного дыма.
- Сначала оккупанты сообщали о "ракетной атаке" на район городского автовокзала, но впоследствии отметили, что якобы состоялся "прилет на территории машиностроительного завода".
- Далее в СтратКоми ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске". Поэтому информация об ударе по машиностроительному заводу остается неподтвержденной.
- Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук выразил благодарность украинским летчикам за проделанную работу. Он также добавил, что таких ударов будет становиться все больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров. Пилоты, выполнявшие это задание, по словам генерала, успешно вернулись на базу.