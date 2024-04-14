Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш. По словам майора, в результате удара наших военных по пункту управления в Луганске последствия для российских захватчиков были ощутимыми, передает 24 Канал.

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В Воздушных силах назвали оружие, которым поразили пункт россиян

Евлаш отметил, что Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты типа SCALP и Storm Shadow. Именно это дальнобойное вооружение сейчас эффективно применяют на фронте.

В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области, в результате чего был ликвидирован личный состав и техника противника,

– пояснил спикер.

Несмотря на это, майор добавил, что Украине нужно больше ракет западного образца, что могут поражать цели врага на большем расстоянии. В частности, говорится о таком вооружении, как SCALP, Storm Shadow и Taurus.

"Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь длинную руку для поражения вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны", – подчеркнул Евлаш.

В Луганске Силы обороны поразили пункт управления оккупантов