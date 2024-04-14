Нагадаємо, що окупаційна влада раніше повідомляла, що удару було завдано по машинобудівному заводу. Однак вочевидь загарбники вкотре не хочуть визнавати влучань по російських військах.

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Олещук подякував за роботу українським льотчикам

Опівдні 13 квітня було успішно завдано удару по пункту управління угруповання російських військ "Центр" в тимчасово окупованому Луганську. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував українським льотчикам за роботу.

Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу,

– заявив він.

Він також додав, що таких ударів буде ставати дедалі більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів.

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