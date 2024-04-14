Нагадаємо, що окупаційна влада раніше повідомляла, що удару було завдано по машинобудівному заводу. Однак вочевидь загарбники вкотре не хочуть визнавати влучань по російських військах.
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Олещук подякував за роботу українським льотчикам
Опівдні 13 квітня було успішно завдано удару по пункту управління угруповання російських військ "Центр" в тимчасово окупованому Луганську. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував українським льотчикам за роботу.
Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу,
– заявив він.
Він також додав, що таких ударів буде ставати дедалі більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів.
Втрати окупантів: останні новини
- Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 890 окупантів. Загальні втрати росіян в живій силі складають близько 453 650 осіб.
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що протягом тижня біля Часового Яру противник використав понад 30 одиниць броньованої техніки, із яких 22 були втрачені під час бойових дій. Підрозділ "Ахіллес" знищив 9 броньованих автомобілів. Ще 2 автомобілі було пошкоджено та знищено багнетами.
- Відомо, що протягом останньої доби авіація Сил оборони України провела удари по 11 районах, де розташовані військові склади, особовий склад та військова техніка противника. Також було атаковано 1 пункт управління, 2 наземні станції управління безпілотниками та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.