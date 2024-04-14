Від 24 лютого 2022 року загальні втрати росіян складають понад 453 тисячі осіб. Втім, це лише орієнтовні цифри, які можуть бути більшими, адже порахувати точні втрати під час інтенсивних боїв важко

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Актуальні втрати росіян

особового складу – близько 453650 (+890) осіб;

танків –7174 (+5);

бойових броньованих машин – 13765 (+20);

артилерійських систем – 11552 (+34);

РСЗВ – 1046 (+1);

засобів ППО – 758 (+2);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34);

крилатих ракет – 2089 (+1);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63);

спеціальної техніки – 1905 (+12).

Втрати ворога станом на 14 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Скільки власних літаків збили російські військові за час війни

Згідно з інформацією, оприлюдненою у виданні The Insider, інцидент, який стався із гелікоптером Мі-24 10 квітня, є принаймні тринадцятим випадком "дружнього вогню". Понад половина цих випадків трапилася у цьому році – з початку 2024 року.

Власні літаки, які збили росіяни: