Около 03:00 (15 апреля) в Днепре местные жители слышали взрывы. Утром председатель ОВА Сергей Дисак констатировал, что в соответствующем районе враг поразил инфраструктурный объект.
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Очередная атака на Днепр
По словам главы областной военной администрации, в результате обстрела люди не пострадали. По состоянию на 07:30 выясняют последствия атаки.
Взрыв прогремел в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди целы,
– написал Лысак.
Кроме того, чиновник сообщил, что российские оккупанты:
- ночью 15 апреля продолжали атаки на Никопольщину;
- ударили по райцентру, Червоногригорьевской громаде дронами;
- обстреливали Мировскую громаду из тяжелой артиллерии.
В результате этого был изуродован частный дом. К счастью, никто из гражданских людей не пострадал.
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Россия не прекращает террор
- Российская армия в воскресенье днем, 14 апреля, атаковала авиабомбой поселок Очеретино, расположенный в Донецкой области. Оккупанты ударили по 5-этажному дому, в одном из жилых объектов вспыхнул пожар. В зданиях выбило стекла, окна, двери, были повреждены балконы, а также есть погибший и несколько пострадавших.
- В то же время захватчики атаковали семь населенных пунктов Запорожской области, о чем сообщали 14 апреля. В результате обстрелов одна женщина погибла, один человек был ранен. Применял враг для атак в целом по региону артиллерию, РСЗО, беспилотники и другое возможное вооружение.
- Силы обороны Юга в тот день также информировали, что россияне из акватории Черного моря с самолета тактической авиации снова атаковали Одесскую область. Кроме того, они выпустили 2 управляемые авиационные ракеты типа Х-59, которые силами противовоздушной обороны были уничтожены над морем.