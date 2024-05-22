В областной прокуратуре сообщили, что водитель троллейбуса был в эпицентре попадания во время взрыва в Харькове. Среди других раненых он больше всего пострадал.
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Водителю троллейбуса ампутировали ноги
Сам троллейбус был без пассажиров. На момент удара в нем был только водитель.
Водитель троллейбуса находится в тяжелом состоянии. Во время взрыва он был возле эпицентра попадания. Пострадавшему ампутированы две нижних конечности,
– сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Что касается остальных раненых, то большинство из них – прохожие. Всего пока известно о десяти пострадавших, медики оказывают им помощь. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что 4 раненых госпитализировали в больницу.
Что известно об обстреле Харькова
- 22 мая около 13:50 в Харькове прогремели взрывы, Россия нанесла по городу авиаудары.
- По предварительным данным местной прокуратуры, российская армия ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. Оккупанты обстреляли город с территории Белгородской области.
- В Шевченковском районе зафиксировали 2 попадания у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и т.д.
- В Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушено гражданское предприятие.
- Известно о десяти пострадавших, из них 4 находятся в больнице.
- На месте работают прокуроры и следователи полиции, чтобы зафиксировать военные преступления врага.
- Правоохранители начали уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.