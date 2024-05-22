В каком состоянии раненые после взрывов в Харькове
По меньшей мере четверо раненых, один в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса. Есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждения автомобилей, – написал Олег Синегубов.
В Харькове после прилета есть раненые. К сожалению, их количество быстро растет, некоторые в тяжелом состоянии.
В каком состоянии раненые после взрывов в Харькове
По меньшей мере четверо раненых, один в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса. Есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждения автомобилей, – написал Олег Синегубов.