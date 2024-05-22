Сообщая информацию оккупантам, их сообщник подробно описывал расположение украинских защитников. Полученную информацию враг планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.
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СБУ задержала российского шпиона на Харьковщине
В спецслужбе рассказали, что им удалось сорвать попадание стратегически важной информации о Силах обороны на севере Харьковской области в руки врага.
Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск,
– рассказали правоохранители.
Российским информатором стал местный предприниматель, который под видом решения коммерческих вопросов объезжал прифронтовую зону и скрыто фиксировал расположение украинских войск.
Задержан российский шпион / Фото СБУ
В частности, злоумышленник использовал и своих коллег для сбора информации, у которых выспрашивал "нужную" информацию во время будничных разговоров. После фигурант обобщал всю полученную информацию и передавал ее в голосовых сообщениях в российскую разведку.
"Отчитываясь" оккупантам, их соратник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов", – отметили в СБУ.
К счастью, сотрудникам СБУ заблаговременно удалось разоблачить российского информатора и задержать его. Также сотрудниками проведены дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить позиции украинских войск.
Сейчас злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.
СБУ успешно разоблачает российских шпионов
- В Киеве сотрудники СБУ разоблачили лиц, которые были сообщниками бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Они изготавливали медийный контент по заказу проекта, имеющего связи с Кремлем, и готовили информационные диверсии.
- Контрразведка СБУ помешала реализации четырех террористических актов, которые 9 мая должны были состояться в Киеве. Эти атаки планировались российскими агентами.
- Также СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые планировали убийство Владимира Зеленского, Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Среди задержанных вражеских агентов были два полковника Управления государственной охраны.