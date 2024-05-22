Сообщая информацию оккупантам, их сообщник подробно описывал расположение украинских защитников. Полученную информацию враг планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

Смотрите также На аэродроме Кущевская, который ночью атаковали дроны СБУ, были десятки самолетов, – источника

СБУ задержала российского шпиона на Харьковщине

В спецслужбе рассказали, что им удалось сорвать попадание стратегически важной информации о Силах обороны на севере Харьковской области в руки врага.

Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск,

– рассказали правоохранители.

Российским информатором стал местный предприниматель, который под видом решения коммерческих вопросов объезжал прифронтовую зону и скрыто фиксировал расположение украинских войск.

Задержан российский шпион / Фото СБУ

В частности, злоумышленник использовал и своих коллег для сбора информации, у которых выспрашивал "нужную" информацию во время будничных разговоров. После фигурант обобщал всю полученную информацию и передавал ее в голосовых сообщениях в российскую разведку.

"Отчитываясь" оккупантам, их соратник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов", – отметили в СБУ.

К счастью, сотрудникам СБУ заблаговременно удалось разоблачить российского информатора и задержать его. Также сотрудниками проведены дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить позиции украинских войск.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ успешно разоблачает российских шпионов