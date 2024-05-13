Об этом сообщили в СБУ 13 мая. По данным следствия, самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая.
Смотрите также Разведчики определили список оккупантов, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами
Теракты планировали в гипермаркетах
Отмечается, что взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению.
Взрывчатку спрятали в упаковку чая / Фото СБУ
Российские агенты планировали разместить взрывчатку среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.
Российская агенртура тщательно планировала теракт / Фото СБУ
Еще одну взрывчатку должны были спрятать возле кафе
В СБУ отметили, что еще один теракт должен был состояться возле популярного столичного кафе. Российские агенты планировали заложить взрывные устройства в припаркованный рядом автомобиль.
Таким образом ГРУ хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода оккупантов.
"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу России", – отметил председатель СБУ Василий Малюк.
Террористов задержали с поличным / Фото СБУ
Курировал теракты сотрудник гру Росии
Контрразведка Службы безопасности также установила, что куратором терактов был сотрудник российского гру Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154.
"Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в московской области", – говорится в сообщении правоохранителей.
Что известно о Сизове
Отмечается, что СБУ длительное время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.
Юрий Сизов отвечал за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.
Задержанным уже сообщено о подозрении в государственной измене, деверсии и террористическом акте. Им грозит пожизненное заключение.