Про це повідомили в СБУ 13 травня. За даними слідства, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю.

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Теракти планували у гіпермаркетах

Зазначається, що вибухівка мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Вибухівку сховали в упаковку чаю / Фото СБУ

Російські агенти планували розмістити вибухівку серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.



Російська агентура ретельно планувала теракт / Фото СБУ

Ще одну вибухівку мали сховати біля кафе

У СБУ зауважили, що ще один теракт мав відбутися біля популярного столичного кафе. Російські агенти планували закласти вибухові пристрої у запаркований поруч автомобіль.

Таким чином ГРУ хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу окупантів.

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано – їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь Росії", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.



Терористів затримали на гарячому / Фото СБУ

Курував теракти співробітник ГРУ Росії

Контррозвідка Служби безпеки також встановила, що куратором терактів був співробітник російського ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

"Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області", – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Що відомо про Сизова

Зазначають, що СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.

Юрій Сизов відповідав за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

Важливо! Наразі СБУ встановила увесь ланцюжок ворожій мережі: агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території Росії та виконавців теракту – їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Затриманим уже повідомлено про підозру у державній зраді, диверсії та терористичному акті. Їм загрожує довічне ув'язнення.