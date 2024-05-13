Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особи військових злочинців з російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Ці особи відповідальні за ракетні удари по цивільних об'єктах України.
Дивіться також Як Росія використовує систему ГЛОНАСС у війні проти України та яку роль відіграє Китай
Обстріли України: список винуватців
22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія включає 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:
- 121 вбап базується на аеродромі "Енгельс" і використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
- 52 вбап розташований на аеродромі "Шайковка" і оперує дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.
Розвідники ідентифікували осіб, які безпосередньо займаються плануванням, організацією та виконанням обстрілів території України за допомогою крилатих ракет Х-22/Х-32 та Х-101/Х-555/Х-55.
Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України. Власне, крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55.
Українська розвідка нагадує, що кожен воєнний злочин, скоєний проти нашої держави, не залишиться безкарним. За всі злочини буде винесено справедливе покарання.
Дивіться також Ворог зазнає великих втрат, – у ГУР розповіли, чи знали про наступ росіян на Харківщині
Остання масована атака 8 травня
- Вночі 8 травня Україна зазнала масованої атаки з боку російських окупантів. Використано було "Шахеди", крилаті та балістичні ракети, які вразили енергооб'єкти у шести областях, зокрема три ТЕС компанії ДТЕК та об'єкт Укренерго. Внаслідок атаки постраждали цивільні, серед яких дитина та двоє дорослих.
- За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, агресор використав 55 ракет різних типів та 21 ударний дрон. Вперше за тривалий час росіяни задіяли носії крилатих ракет у морі, здатні випустити загалом до 12 ракет. Сили ППО України зуміли знищити 59 ворожих цілей, включно з 33 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
- У відповідь на атаку було залучено авіацію, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до громадян з проханням економно використовувати електроенергію. В Укренерго наголосили, що це вже п'ятий масований удар по енергетичній інфраструктурі країни з 22 березня.