Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особи військових злочинців з російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Ці особи відповідальні за ракетні удари по цивільних об'єктах України.

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Обстріли України: список винуватців

22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія включає 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап базується на аеродромі "Енгельс" і використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап розташований на аеродромі "Шайковка" і оперує дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.

Розвідники ідентифікували осіб, які безпосередньо займаються плануванням, організацією та виконанням обстрілів території України за допомогою крилатих ракет Х-22/Х-32 та Х-101/Х-555/Х-55.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України. Власне, крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55.

Зверніть увагу! Повний список ідентифікованих російських воєнних злочинців доступний за посиланням.

Українська розвідка нагадує, що кожен воєнний злочин, скоєний проти нашої держави, не залишиться безкарним. За всі злочини буде винесено справедливе покарання.

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