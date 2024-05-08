Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, в ефірі телемарафону розповіла, яка мета ворога. На щастя, великі газосховища на Заході України розміщені глибоко під землею, але росіяни регулярно скеровують туди ракети.

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Навіщо росіяни атакують ГТС

На жаль, цієї весни ворог демонструє, що ще одним об'єктом його атак є газова інфраструктура. І це зрозуміло: у нас, як ми знаємо, закінчується транзит газу з Росією. Ворог намагається продемонструвати, що наша газотранспортна система, по-перше, не здатна працювати самостійно, по-друге, вразлива до атак,

– пояснила вона.

Утім, завдані атаки не спричинили критичних пошкоджень і ГТС працює стабільно.

"Було проведено ряд стрес-тестів, які демонструють, що навіть за відсутності транспортування російського газу система працюватиме стабільно. Зараз працюємо з європейськими партнерами і щодо використання наших сховищ для зберігання їхнього газу, як робили це торік, і щодо використання нашої ГТС в інших європейських проєктах", – розповіла Гринчук.

Цікаво! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для 24 Каналу припустив, що росіяни хочуть не тільки знищити українську інфраструктуру. Ще однією метою є зробити так, щоб Європа відмовилася зберігати свій газ у наших газосховищах. І отоді вигулькнуть росіяни, які радо запропонують свої сховища за шалені гроші. Окупанти запускають одночасно крилаті та балістичні ракети, щоб спричинити детонацію газу.

Україна почала підготовку до наступного опалювального сезону

Попри атаки, держава вже думає, як пройти наступний опалювальний сезон. Так, "Нафтогаз України" хоче накопичити 13 мільярдів кубів газу до наступного сезону – завдяки збільшенню власного видобутку.

А уряд створив спеціальний штаб, який буде координувати роботу щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Завданням штабу стане подолання наслідків російських атак на об'єктах енергетичної інфраструктури.