Більше власного газу

"Нафтогаз" активно займається підготовкою, щоб забезпечити потреби українців газом на опалювальний сезон.

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Нині у підземних сховищах вже зберігається понад 8 мільярдів кубометрів газу. Втім, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов переконаний, що вдасться накопичити ще більше.

Зауважте! Крім того, "Нафтогаз" забезпечений опцією форс-мажору через регулярну програму ЄБРР, або ж "надзвичайну кредитну лінію". Вона дозволяє компанії створити страховий запас газу в разі непередбачених обставин під час опалювального сезону.

Опалювальний сезон 2023-2024 років Україна пройшла без імпорту газу, маючи на початок жовтня 15,75 мільярда кубометрів газу в сховищах. Впродовж сезону було відібрано 8,5 мільярда кубометрів, з яких 6,7 мільярда кубометрів використала сама Україна, повідомляє "Укртрансгаз".

Важливо! Експорт газу приватними видобувачами обмежений, і "Нафтогаз" придбав 1 мільярд кубометрів газу через "Українську енергетичну біржу" у 2023 році.

Скільки заробив "Нафтогаз" у 2023 році

Якщо у 2022 році компанія зазнала збитків на суму понад 79 мільярдів гривень, то торік заробила прибуток у розмірі 23,1 мільярда гривень.

Зауважте! Ця інформація була підтверджена міжнародним аудитором і затверджена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року. Очікується, що більша частина цього прибутку буде виплачена у вигляді дивідендів державі.

Також стало відомо, що за минулий рік "Нафтогаз" сплатив до бюджетів усіх рівнів податки на загальну суму 90,2 мільярда гривень, з яких 83,4 мільярда гривень перераховано до державного бюджету, а 6,8 мільярда гривень – до місцевих бюджетів.