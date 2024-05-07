Хто має право на надбавку за віком
Доплату за віком отримують усі пенсіонери старше 70 років. Головною умовою є те, що пенсії осіб менші за 10 340,35 гривні.
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Така доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Розмір надбавки за віком змінюється залежно від віку особи:
- особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Яку ще надбавку можуть отримати пенсіонери
Пенсіонери старше 80 років з погіршеним станом здоров'я можуть отримати надбавку до пенсії у сумі 944 гривні. Додатковими критеріями для нарахування цієї доплати є те, що особа:
- проживає на самоті;
- потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
- має пенсію за віком.