Хто має право на надбавку за віком

Доплату за віком отримують усі пенсіонери старше 70 років. Головною умовою є те, що пенсії осіб менші за 10 340,35 гривні.

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Така доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Розмір надбавки за віком змінюється залежно від віку особи:

  • особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Яку ще надбавку можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери старше 80 років з погіршеним станом здоров'я можуть отримати надбавку до пенсії у сумі 944 гривні. Додатковими критеріями для нарахування цієї доплати є те, що особа:

  • проживає на самоті;
  • потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
  • має пенсію за віком.