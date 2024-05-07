Хто має право на надбавку за віком

Доплату за віком отримують усі пенсіонери старше 70 років. Головною умовою є те, що пенсії осіб менші за 10 340,35 гривні.

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Така доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Розмір надбавки за віком змінюється залежно від віку особи:

особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Надбавка за віком не додається, а лише збільшується з часом. Тобто особа у 76 років отримує додатково 456 гривень, а не 300 + 456.

Яку ще надбавку можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери старше 80 років з погіршеним станом здоров'я можуть отримати надбавку до пенсії у сумі 944 гривні. Додатковими критеріями для нарахування цієї доплати є те, що особа:

проживає на самоті;

потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;

має пенсію за віком.

Зверніть увагу! Ця надбавка дорівнює 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.