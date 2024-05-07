Чи працюють санкції Заходу проти Росії

Відомо, що після двох років повномасштабної війни Кремль продовжив "годувати" війну проти України. Втім у цій історії Росія все-таки має одне слабке місце, а назва йому – проєкт "Арктик СПГ-2" під керівництвом ПАТ "Новатек" у Карському морі.

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Про "Арктик СПГ-2" Цей проєкт є ключовою частиною планів Москви щодо збільшення експорту СПГ та поповнення скарбниці. Уже кілька місяців країна-агресорка готова постачати скраплений природний газ на нові ринки, на противагу колись прибутковій європейській трубопровідній торгівлі.

Вартість "Арктик СПГ-2" склала 25 мільярдів доларів, але цей проєкт на сьогодні фактично простоює. Як вважають, це чи не вперше обмеження США почали ефективно стримувати енергетичний комплекс Росії.

Крім "Арктик", ще "Ямал" та "Сахалін"

Крім того, санкції впливатимуть ще й на інші проєкти Росії для обмеження газових доходів Кремля. Йдеться про "Ямал" та "Сахалін-2" на Далекому Сході.

Санкції США працюють надзвичайно добре. Тут вони справді попереду. Вони заблокували "Арктик СПГ-2" ще до того, як він почав виробництво, заблокували судна до того, як їх можна було доставити,

– пояснює Малте Хамперт, засновник Арктичного інституту.

Нагадуємо! У 2023 році адміністрація Джо Байдена ввела санкції проти "Арктик СПГ-2". Таким чином, покупці в Китаї та Індії відмовилися купувати скраплений газ навіть зі знижкою, а юристи в Сінгапурі та Лондоні відмовилися від участі в проєкті.

Втім це ще не все – судна Росії для транспортування СПГ, які коштують сотні мільйонів доларів, застрягли у Південній Кореї. І все це через санкції, адже їх ніхто не може ані купити, ані орендувати.

Для "Арктик СПГ-2" потрібен унікальний тип корабля, який може ковзати крізь товстий лід.

Європа може ввести власні санкції проти російського газу

Попри те, що Євросоюз поки ще покладається на російський СПГ та не бажає повністю обмежити його імпорт, там вже готуються ввести власні заходи обмеження.

Обговорюється план щодо заборони використання портів Євросоюзу для реекспорту російських поставок, призначених для третіх країн.

Це важливо, оскільки російські СПГ-заводи в Арктичному регіоні надзвичайно віддалені, тому паливо зазвичай спочатку доставляється до Бельгії чи Франції для реекспорту в Азію.

Обмеження такої практики розтягне російський судноплавний флот до краху.

До речі! Для торгівлі скрапленим газом потрібні дорогі спеціалізовані кораблі, які можна відстежувати за допомогою супутникових даних. Це робить створення Росією альтернативного флоту майже неможливим.