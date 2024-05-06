Обмеження стосовно газу

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія надіслала країнам-членам ЄС пропозиції 14 пакета санкцій відносно Росії. Тож цього року ЄС може ввести заборону перевалки російського СПГ в європейських портах.

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Подібні санкції в першу чергу стосуватимуться бельгійського порту Зебрюгге, а також Франції та Іспанії, які є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Також санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

"Тіньовий флот"

Наприкінці 2022 року ЄС ввів цінову стелю відносно російської нафти, однак Кремль не лише продає сировину по суттєво вищій ціні, але й обходить санкції завдяки "тіньовому флоту".

Передбачається, що після набуття чинності нового санкційного пакета судна, що транспортують російську нафту попри обмеження ЄС, не зможуть заходити в європейські порти.

Також транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Зверніть увагу! За оцінкою KSE, якщо санкції стосовно російської нафти залишаться без змін, то у 2024 році доходи від продажу сировини сягнуть 175 мільярдів доларів та 152 мільярди у 2025 році. слабке ж дотримання санкцій може призвести до збільшення доходів до 206 мільярдів доларів та 195 мільярдів у 2024 і 2025 роках відповідно.

Санкції стосовно бізнесу

У новий санкційний пакет можуть потрапити більш як 50 компаній з-за меж ЄС, які підпадають під торгові обмеження. Мовиться про бізнес, що забезпечує Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Найімовірніше, вище згадані обмеження стосуватимуться компаній з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Також нові обмеження ЄС, скоріш за все, стосуватимуться фінансування Росією політичних партій і фондів та неурядових організацій та дослідницьких центрів. Під обмеження підпаде імпорт гелію та експорт марганцевої руди, гірничих машин, моніторів та електроніки.