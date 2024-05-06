Ограничения в отношении газа

По информации СМИ, Еврокомиссия направила странам-членам ЕС предложения 14 пакета санкций в отношении России. Поэтому в этом году ЕС может ввести запрет перевалки российского СПГ в европейских портах.

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Подобные санкции в первую очередь будут касаться бельгийского порта Зебрюгге, а также Франции и Испании, которые являются одними из крупнейших получателей российского СПГ.

Также санкции будут касаться российских проектов СПГ "Арктик" и "Мурманск".

"Теневой флот"

В конце 2022 года ЕС ввел ценовой потолок в отношении российской нефти, однако Кремль не только продает сырье по существенно более высокой цене, но и обходит санкции благодаря "теневому флоту".

Предполагается, что после вступления в силу нового санкционного пакета судна, транспортирующие российскую нефть несмотря на ограничения ЕС, не смогут заходить в европейские порты.

Также транспортным компаниям, которые по меньшей мере на четверть принадлежат россиянам, будет запрещено работать в ЕС.

Обратите внимание! По оценке KSE, если санкции в отношении российской нефти останутся без изменений, то в 2024 году доходы от продажи сырья достигнут 175 миллиардов долларов и 152 миллиарда в 2025 году. слабое же соблюдение санкций может привести к увеличению доходов до 206 миллиардов долларов и 195 миллиардов в 2024 и 2025 годах соответственно.

Санкции в отношении бизнеса

В новый санкционный пакет могут попасть более 50 компаний из-за пределов ЕС, которые подпадают под торговые ограничения. Речь идет о бизнесе, обеспечивающем Россию западными компонентами, которые помогают обходить санкции.

Вероятнее всего, выше упомянутые ограничения будут касаться компаний из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

Также новые ограничения ЕС, скорее всего, будут касаться финансирования Россией политических партий и фондов и неправительственных организаций и исследовательских центров. Под ограничения подпадет импорт гелия и экспорт марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники.