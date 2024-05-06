Какие страны поставляют России оборудование

Россия получает ориентировочно 2 тысячи компонентов от иностранных производителей. В общем их изготовляют более 200 компаний.

Читайте также Рост тарифов: неужели электроэнергия подорожает уже этим летом

Больше всего деталей россияне получают от США – ориентировочно 64% от всех иностранных компонентов. Также значительное количество комплектующих поступает из:

Японии;

Нидерландов;

Тайваня;

Франции;

Швейцарии;

Германии;

Великобритании.

Только в 2023 году Россия потратила 4 миллиарда долларов на закупку электроники для снаряжения и изготовления военной техники, в частности истребителей. Среди компаний, которые продают свою продукцию россиянам, стоит выделить:

Texas Instruments;

ON Semiconductor;

Linear Technology;

Micron;

Murata Manufacturing;

Analog Devices;

Kemet;

Maxim;

Holt Integrated;

Cypress;

Микросхемы

IDT;

Intel;

AVX.

Именно у этих производителей Россия закупила деталей на 962,6 миллиона долларов за 2023 год. Это значение на 19,7% ниже чем в 2022 году, однако на 69,69% больше показателя в 2021 году.

Обратите внимание! Некоторые производители поставляют товары в Россию через третьи страны.

Где используются компоненты

Согласно отчетам, Независимой антикоррупционной комиссии, комплектующие, которые получает Россия, используются для ремонта знаменитого МиГ-31. Также эти запчасти задействованы в обеспечении таких самолетов: