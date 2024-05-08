Больше собственного газа

"Нафтогаз" активно занимается подготовкой, чтобы обеспечить потребности украинцев газом на отопительный сезон.

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Сейчас в подземных хранилищах уже хранится более 8 миллиардов кубометров газа. Впрочем, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев убежден, что удастся накопить еще больше.

Заметьте! Кроме того, "Нафтогаз" обеспечен опцией форс-мажора через регулярную программу ЕБРР, или "чрезвычайную кредитную линию". Она позволяет компании создать страховой запас газа в случае непредвиденных обстоятельств во время отопительного сезона.

Отопительный сезон 2023-2024 годов Украина прошла без импорта газа, имея на начало октября 15,75 миллиардов кубометров газа в хранилищах. В течение сезона было отобрано 8,5 миллиарда кубометров, из которых 6,7 миллиарда кубометров использовала сама Украина, сообщает "Укртрансгаз".

Важно! Экспорт газа частными добытчиками ограничен, и "Нафтогаз" приобрел 1 миллиард кубометров газа через "Украинскую энергетическую биржу" в 2023 году.

Сколько заработал "Нафтогаз" в 2023 году

Если в 2022 году компания понесла убытки на сумму более 79 миллиардов гривен, то в прошлом году заработала прибыль в размере 23,1 миллиарда гривен.

Заметьтеэта информация была подтверждена международным аудитором и утверждена наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года. Ожидается, что большая часть этой прибыли будет выплачена в виде дивидендов государству.

Также стало известно, что за прошлый год "Нафтогаз" уплатил в бюджеты всех уровней налоги на общую сумму 90,2 миллиарда гривен, из которых 83,4 миллиарда гривен перечислено в государственный бюджет, а 6,8 миллиарда гривен – в местные бюджеты.