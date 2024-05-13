Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личности военных преступников из российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Эти лица ответственны за ракетные удары по гражданским объектам Украины.
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Обстрелы Украины: список виновников
22 гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия включает 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:
- 121 вбап базируется на аэродроме "Энгельс" и использует стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;
- 52 вбап расположен на аэродроме "Шайковка" и оперирует дальними бомбардировщиками Ту-22М3.
Разведчики идентифицировали лиц, которые непосредственно занимаются планированием, организацией и выполнением обстрелов территории Украины с помощью крылатых ракет Х-22/Х-32 и Х-101/Х-555/Х-55.
Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастен к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины. Собственно, крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55.
Украинская разведка напоминает, что каждое военное преступление, совершенное против нашего государства, не останется безнаказанным. За все преступления будет вынесено справедливое наказание.
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Последняя массированная атака 8 мая
- Ночью 8 мая Украина подверглась массированной атаке со стороны российских оккупантов. Использовано было "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты, которые поразили энергообъекты в шести областях, в частности три ТЭС компании ДТЭК и объект Укрэнерго. В результате атаки пострадали гражданские, среди которых ребенок и двое взрослых.
- По данным командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, агрессор использовал 55 ракет различных типов и 21 ударный дрон. Впервые за долгое время россияне задействовали носители крылатых ракет в море, способны выпустить всего до 12 ракет. Силы ПВО Украины сумели уничтожить 59 вражеских целей, включая 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.
- В ответ на атаку была привлечена авиация, зенитные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Министр энергетики Герман Галущенко обратился к гражданам с просьбой экономно использовать электроэнергию. В Укрэнерго отметили, что это уже пятый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с 22 марта.