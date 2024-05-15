Задержанные работали в прокремлевском политпроекте "Другая Украина". По данным СБУ, эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.

Читайте также В СБУ рассказали, как ведут себя на допросах агенты ФСБ

Работали на Россию

В Киеве над пропагандистским "проектом" работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины.

В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам,

– рассказали в СБУ.

В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме на Киевщине и изготавливали заказные анимационные ролики. Готовые видео они пересылали на согласование своему куратору из России. Им оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве.

Переписка соратников Медведчука с куратором из Москвы / Фото: СБУ

За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".

Двум участникам агентурной группы уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Служба безопасности Украины: последние новости