Затримані працювали в прокремлівському політпроєкті "Другая Украина". За даними СБУ, цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

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Працювали на Росію

У Києві над пропагандистським "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України.

Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам,

– розповіли в СБУ.

У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики. Готові відео вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії. Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві.

Листування соратників Медведчука з куратором з Москви / Фото: СБУ

За кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина".

Двом учасникам агентурної групи вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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