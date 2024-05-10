Так, чоловік готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Однак, на щастя, його зловили "на гарячому".

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Готував прицільний удар

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів.

Згідно з інформацією від СБУ, у разі виявлення рухомих складів ЗСУ чоловік повинен був у режимі онлайн передати їхні координати російським загарбникам для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

Зазначається, що таким чином ворог хотів порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження.

Служба безпеки уточнила, що російського інформатора затримали "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон.

Саме на нього він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Що загрожує чоловікові

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Станом на сьогодні зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує термін до 12 років позбавлення волі. Зазначимо, що спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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