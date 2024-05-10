Так, мужчина готовил ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Однако, к счастью, его поймали "на горячем".

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Готовил прицельный удар

По данным следствия, вражеским корректировщиком оказался житель Кропивницкого. Для выполнения задания он пытался установить вебкамеру вблизи одного из мостов, чтобы зафиксировать "графики" перемещения военных эшелонов.

Согласно информации от СБУ, в случае обнаружения подвижных составов ВСУ мужчина должен был в режиме онлайн передать их координаты российским захватчикам для подготовки прицельного удара по железнодорожной ветке.

Отмечается, что таким образом враг хотел нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного и южного фронтов. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение.

Служба безопасности уточнила, что российского информатора задержали "на горячем", когда он пытался установить вебкамеру вблизи пути. Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон.

Именно на него он планировал "подвязать" видеоустройство, чтобы отслеживать движение эшелонов.

Что грозит мужчине

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещения оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

По состоянию на сегодня злоумышленник находится под стражей. Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы. Отметим, что спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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